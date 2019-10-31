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رقم الخبر: 267189 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:43 الاقسام: عربيات  
فرار أكثر من 100 إرهابي من معسكرات "قسد"

فرار أكثر من 100 إرهابي من معسكرات "قسد"

أعلن نائب رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، راسل ترافرز، يوم الأربعاء، أن أكثر من 100 مسلحي من جماعة "داعش" الوهابية، ممن يقبعون في سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، تمكنوا من الفرار.
وقال ترافرز في جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي: "لم تكن هنالك حالات معروفة لنا عندما تمكن أسرى تنظيم "داعش" من الفرار. لقد وقعت حالات فرار، لكن في الأيام الأخيرة كانت قليلة. أعتقد أنه فر من السجون نحو 100 إرهابي، ومع تحرك هؤلاء الأشخاص، كان هناك الكثير من الغموض في وضع القتال، ولكننا نعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت مع هذا الأمر بحرفية".
وأضاف ترافرز بأن "قوات سوريا الديمقراطية تحتجز حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش"، ممن يقبعون في 15-20 سجنا، نحو 2000 منهم من المسلحين الأجانب".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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