  • الخميس ٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , أكتوبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267186 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:27 الاقسام: محليات  
العميد الطيار نصير زادة: القوة الجوية تدافع عن سماء البلاد حتى آخر قطر دم

العميد الطيار نصير زادة: القوة الجوية تدافع عن سماء البلاد حتى آخر قطر دم

اكد قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد الطيار عزيز نصير زادة بان هذه القوة تدافع عن سماء البلاد حتى اخر قطر دم.

جاء ذلك في رسالة وجهها العميد طيار نصير زادة الى ملتقى احياء ذكرى 9 طيارين شهداء وسائر شهداء مدينة ملاير بمحافظة همدان غرب ايران .
واشار الى الملاحم البطولية التي سطرها طيارو القوة الجوية خلال فترة الحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988 ، ومن ضمنها تنفيذ هجوم بـ 140 طائرة مقاتلة ضد المواقع العراقية في اليوم الثاني للحرب وتنفيذ عملية فذة ضد قاعدة "اج 3" في غرب العراق وتدمير القوة البحرية العراقية تماما في عمليات مشتركة مع القوة البحرية الايرانية ومرافقة حاملات النفط في الخليج الفارسي وبحر عمان وحراسة السيادة البحرية في الخليج الفارسي، لافتا الى جهود هذه القوة في دعم جبهة المقاومة ومكافحة الجماعات التكفيرية خلال الاعوام الاخيرة وحراسة مراقد اهل البيت (ع).
واكد العميد نصير زادة على الدفاع عن سماء وحياض الوطن حتى اخر قطرة دم، وحراسة الحرية الحاصلة والمكتسبات المنجزة بتضحيات عشرات الاف الشهداء وصبر اسرهم الكرام.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0731 sec