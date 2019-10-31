جاء ذلك في رسالة وجهها العميد طيار نصير زادة الى ملتقى احياء ذكرى 9 طيارين شهداء وسائر شهداء مدينة ملاير بمحافظة همدان غرب ايران .

واشار الى الملاحم البطولية التي سطرها طيارو القوة الجوية خلال فترة الحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988 ، ومن ضمنها تنفيذ هجوم بـ 140 طائرة مقاتلة ضد المواقع العراقية في اليوم الثاني للحرب وتنفيذ عملية فذة ضد قاعدة "اج 3" في غرب العراق وتدمير القوة البحرية العراقية تماما في عمليات مشتركة مع القوة البحرية الايرانية ومرافقة حاملات النفط في الخليج الفارسي وبحر عمان وحراسة السيادة البحرية في الخليج الفارسي، لافتا الى جهود هذه القوة في دعم جبهة المقاومة ومكافحة الجماعات التكفيرية خلال الاعوام الاخيرة وحراسة مراقد اهل البيت (ع).

واكد العميد نصير زادة على الدفاع عن سماء وحياض الوطن حتى اخر قطرة دم، وحراسة الحرية الحاصلة والمكتسبات المنجزة بتضحيات عشرات الاف الشهداء وصبر اسرهم الكرام.