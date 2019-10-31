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رقم الخبر: 267185 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
المجلس الأعلى للأمن القومي يعد الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية

المجلس الأعلى للأمن القومي يعد الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي عن تم تشكيل لجنة في اطار تنفيذ الاتفاق النووي في المجلس الأعلى للأمن القومي واتخذت قرارات تعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقال موسوي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون: ان الخيار الدبلوماسي مفتوح وهناك أجراءات وتحركات في هذا المجال من جانب الأوروبيين ، وخاصة الفرنسيين ، وهم ما زالوا يحاولون اتخاذ إجراء في سياق الوفاء بالتزاماتها.
واكد موسوي اننا لم نشهد اي اجراء من قبل الاوروبيين لحد الان وقال ان هذه المساعي لم تسفر الى الان عن نتائج ملموسة ونعتقد أن اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس الأعلى للأمن القومي تعمل على الخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية وإذا استمرت الظروف على هذا المنوال فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الرحلات القادمة لوزير الخارجية وقال: التحركات الدبلوماسية بيننا وبين جيراننا بل وابعد من ذلك متواصلة ،فبعد زيارته لعُمان وجنيف يعتزم وزير الخارجية القيام بجولة في خارج المنطقة خلال الاسابيع المقبلة.

 
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