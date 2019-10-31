وقال موسوي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون: ان الخيار الدبلوماسي مفتوح وهناك أجراءات وتحركات في هذا المجال من جانب الأوروبيين ، وخاصة الفرنسيين ، وهم ما زالوا يحاولون اتخاذ إجراء في سياق الوفاء بالتزاماتها.

واكد موسوي اننا لم نشهد اي اجراء من قبل الاوروبيين لحد الان وقال ان هذه المساعي لم تسفر الى الان عن نتائج ملموسة ونعتقد أن اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس الأعلى للأمن القومي تعمل على الخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية وإذا استمرت الظروف على هذا المنوال فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الرحلات القادمة لوزير الخارجية وقال: التحركات الدبلوماسية بيننا وبين جيراننا بل وابعد من ذلك متواصلة ،فبعد زيارته لعُمان وجنيف يعتزم وزير الخارجية القيام بجولة في خارج المنطقة خلال الاسابيع المقبلة.