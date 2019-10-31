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رقم الخبر: 267184 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:16 الاقسام: اقتصاد  
انطلاق معرض طهران للصناعات المعدنية
بمشاركة 200 شركة محلية واجنبية

انطلاق معرض طهران للصناعات المعدنية

إنطلقت فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر للمعادن وصناعات التعدين والمكائن والصناعات المرتبطة (ايران كان مين 2019) اليوم الخميس بمشاركة 170 شركة انتاجية ايرانية و30 شركة اجنبية في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

ويقام المعرض على مساحة 17 الف مترمربع وبمشاركة دولية بما فيها المانيا والصين وروسيا وبولندا وتركيا.
وبإمكان معرض ' ايران كان مين 2019' ان يوفر الارضية لنقل أحدث تقنيات العالم الى ايران، كما ان بامكان ايران عرض قدراتها للمستثمرين الاجانب والمحليين.
ويقام معرض المعادن بهدف عرض القدرات والامكانيات الايرانية من قبل المعنيين والخبراء لتوفير فرص استقطاب الاستثمارات الاجنبية والايرانية في قطاع الصناعة وعرض أحدث الانجازات العلمية والفنية والصناعية للدول المشاركة في المعرض وتوفير الارضية المناسبة لنقل التقنيات الحديثة وايجاد العلاقات التجارية .

 
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