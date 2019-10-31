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رقم الخبر: 267182 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:11 الاقسام: محليات  
ايران تدعو الوكالة الذرية للحفاظ على نهجها المستقل والحيادي

ايران تدعو الوكالة الذرية للحفاظ على نهجها المستقل والحيادي

دعا سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على نهجها المستقل والحيادي في المرحلة الجديدة بعد انتخاب مدير عام جديد لها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاربعاء حول موقف ايران من انتخاب المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال غريب آبادي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد دوما على مهنية واستقلالية وحيادية الوكالة وتتوقع الحفاظ على هذا النهج مهما كانت الظروف من قبل الوكالة ومسؤوليها وان تمتنع الدول الاعضاء ايضا عن ممارسة الضغط على الوكالة بتاتا.
واضاف، ان سياسة ومنهج ايران مبني على الدوام على ترويج وكذلك الالتزام بهذه المبادئ ومن البديهي ان استمرار وتعزيز الحفاظ على المبادئ المذكورة آنفا من قبل الوكالة سيلقى تعاطيا وردا ايجابيا من جانب ايران.
واكد غريب آبادي بانه في ضوء مسؤولية الوكالة في سياق التحقق من الصدقية في تنفيذ الاتفاق النووي، فليؤد المدير الجديد للوكالة كسلفه دور الوكالة المهم في الحفاظ على الاتفاق النووي بصورة صحيحة.
يذكر ان سفير الارجنتين في النمسا والمساعد السابق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد تم انتخابه من قبل مجلس حكام الوكالة مديرا عاما جديدا للوكالة.

 
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