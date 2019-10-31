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رقم الخبر: 267180 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:06 الاقسام: محليات  
ظريف يعلق على بدء عمل لجنة الدستور السوري

ظريف يعلق على بدء عمل لجنة الدستور السوري

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على بدء عمل لجنة الدستور السوري.

وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: عدت من جنيف. التقيت هنالك على اعتاب التئام لجنة الدستور السوري مع وزيري خارجية روسيا وتركيا ومندوب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون.
واضاف: انه وبعد اعوام من الحرب المدمرة، وبفضل عملية آستانا، فقد بدا التحرك نحو سيادة القانون. الطريق صعب ولكن لا بديل عنه.
وكان وزير الخارجية الايراني قد زار جنيف للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا.
وفي مستهل حضوره التقى ظريف نظيره الروسي سيرغي لافروف ومن ثم شارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي.
كما شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع رباعي بين الدول الضامنة والمندوب الاممي بيدرسون لمناقشة موضوع لجنة الدستور السوري.
يذكر ان اول اجتماع للجنة الدستور السوري قد عقد الاربعاء في مقر الامم المتحدة في جنيف بمشاركة جميع الاعضاء الـ 150 للجنة التي تضم مندوبين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني السوري.

 
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