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رقم الخبر: 267179 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 11:04 الاقسام: محليات  
ايران تعلن استعدادها للتعاون البناء مع الوكالة الذرية

ايران تعلن استعدادها للتعاون البناء مع الوكالة الذرية

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية "سيدعباس موسوي" عن تهانيه لمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية الجديد وقال ان ايران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في اطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

وتمنى موسوي اليوم الخميس في رسالة التهنئة الى الأرجنتيني رافائيل غروسي لانتخابة رئيسا لوكالة الطاقة الذرية الدولية تنمى له دوام الموفقية.
واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى الدور المهم والحساس للدول الاعضاء في الوكالة فيما يتعلق بنزع وعدم انتشار الاسلحة النووية وكذلك تنمية التعاون النووي السلمي الذي هو من مهام المنظمة الدولية، متمنيا ان تقوم الوكالة في عهد مسؤولية غروسي بسط التعاون البناء في اطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.
واكد موسوى على دور الوكالة الحصري فيما يتعلق بالقضايا النووية في الاتفاق النووي وكذلك دور المنظمة الدولية على التعاون السلمي بين الاعضاء وقال ان ايران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في اطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

 
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