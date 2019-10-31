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رقم الخبر: 267177 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 10:38 الاقسام: عربيات  
السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية
وعمّان تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن اعتقال اللبدي ومرعي

السلطات الأردنية تلقي القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الأردني في تل ابيب للتشاور احتجاجاً على استمرار " إسرائيل" اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وقال وزير الخارحية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء في تغريدة له عبر "تويتر" أنه "في ضوء عدم استجابة "إسرائيل" لمطالبنا المستمرة منذ أشهر  بإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور كخطوة أولى".

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السلطات  المعنية ألقت مساء الثلاثاء القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأردنية عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن السلطات المعنية تتحفّظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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