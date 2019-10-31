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رقم الخبر: 267176 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 10:50 الاقسام: عربيات  
قطر تكشف موقفها من الحوار مع "دول الحصار"
بعد دعوة أمير الكويت

قطر تكشف موقفها من الحوار مع "دول الحصار"

عبرت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني"، عن تجديد بلادها الدعوة إلى الحوار غير المشروط مع دول المقاطعة لحل الأزمة الخليجية المفتعلة".

وأكدت المندوبة القطرية، في بيان أدلت به خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي عن الحالة في الشرق الأوسط، فشل هذه الدول في تقديم أي دليل على مزاعمها واتهاماتها للدوحة"، مشددة على أن "إصرار هذه الدول على فرض الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر"، وذلك حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأشارت إلى أن "ذلك يتناقض مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وتشجيع حل النزاعات بالسبل السلمية، علاوة على أن هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتتزامن تلك الدعوة القطرية في أعقاب توجيه أمير الكويت، رسالة إلى أطراف الأزمة الخليجية اعتبر خلالها أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين الأشقاء الخليجيين بينما تشهد المنطقة تطورات غير مسبوقة. ودعا أمير الكويت، خلال كلمته، الثلاثاء، في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي، قادة الدول الخليجية إلى "تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار".

وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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