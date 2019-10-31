أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف فرد من قواته في اليمن إلى بلادهم بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

وأعرب دقلو عن عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت إلى الخرطوم.

وجاء ذلك في اجتماع ثلاثي الثلاثاء حضره ممثلو مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

وسبق لوسائل الإعلام أن أعلنت في الــ9 من الشهر الجاري انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن.

يذكر أن تواجد القوات السودانية في اليمن كان قد لاقى معارضة في السودان منذ إرسالها للمشاركة في حرب اليمن عام 2015.

في السياق، قال مصدر يمني في العاصمة صنعاء إن باكستان تجري حاليا مشاورات غير معلنة بين جماعة "أنصار الله" والسعودية، لا علاقة لها بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للصلح بين الرياض وطهران.

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن "الوسيط الباكستاني يلقى قبولا من جميع الأطراف، وأن تلك الوساطة جاءت بعد قناعة تامة من المملكة العربية السعودية باستحالة الحل العسكري بعد العمليات الكبرى التي نفذتها قوات صنعاء مؤخرا "أرامكو- نصر من الله"، حيث أثبتت تلك العمليات أن هناك يد طويلة في صنعاء".

وتابع المصدر بأن "أنصار الله" أيضا على قناعة بأنه لا بديل عن السلام، "رغم أن الوضع الحالي في صالحهم على المستوى العسكري والسياسي، لذا كانت رسائل الرياض بتوسيط العراق وباكستان لإنهاء الحرب والجلوس إلى طاولة التفاوض لأن المنطقة والعالم أصبح يكتوي بنيرانها".