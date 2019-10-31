يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 463 مليار دولار سنوياً، وأن يخرج القطاع غير النفطي من الركود.

جاء ذلك في دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بشأن 16 مؤشراً عاماً لإقتصاد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العام القادم في إطار تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمي.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" شمل 31 دولة من ضمنها ايران.

ووفقاً لتقديرات المنظمة الدولية، فقد شهد الاقتصاد الإيراني نمواً سلبياً بلغ 5ر9 في المائة في عام 2019؛ لكن أثر الحظر سيضعف في عام 2020 وسوف ينمو اقتصاد البلاد بمعدل صفر في المائة. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، سترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإيران من 458 مليار دولار في 2019 إلى 463 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار سنوياً في عام 2020.

وأكد التقرير بأن القطاع غير النفطي الايراني سيشهد خلال العام القادم نمواً بنسبة 2ر1 بالمائة، فيما كان نمو هذا القطاع سلبياً بنسبة 2ر4 بالمائة خلال العام 2019 .وأفاد التقرير بأن القطاع النفطي شهد نمو سلبياً خلال العام 2019 بنسبة 3ر28 بالمائة؛ ولكن المتوقع أن ينخفض الى 7ر5 بالمائة.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج ايران من النفط 29ر2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، متوقعاً أن ينخفض قليلاً الى 11ر2 مليون برميل خلال العام القادم.

وقدّر الصندوق احتياطي ايران من العملة الأجنبية بـ 1ر101 مليار دولار في العام 2018، متوقعاً أن ينخفض الى 5ر85 مليار دولار نهاية العام الجاري 2019 .