أعلن مديرعام التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة ايلام (غرب البلاد) بأن صادرات الصناعات اليدوية من هذه المحافظة الى العراق تضاعفت خلال النصف الأول من العام الايراني الجاري (يبدأ في 21 آذار/ مارس) مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وقال عبدالمالك شنبة زادة، الثلاثاء، في تصريح أدلى به لوكالة (إرنا): انه تم خلال هذه الفترة تصدير ما قيمته أكثر من 12 مليون دولار من الصناعات اليدوية الى العراق، في حين كان حجم الصادرات 6 ملايين دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح بأن هنالك 33 نوعاً من الصناعات اليدوية مثل الجليم والجاجيم والمعرق والخزف وحياكة الأحذية المحلية المسماة (كيوة) والألبسة المحلية وتزيينات الزجاج والأحجار الكريمة في إطار أكثر من 120 معملاً في المحافظة يعمل فيها نحو 10 آلاف عامل.