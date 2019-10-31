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*الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف واشنطن بإبادة الارمن

* أنقرة تنفي التقارير عن نيتها شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

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تبنى مجلس النواب الأمريكي وثيقة تنص على اعتراف الولايات المتحدة بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

من جانبه توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن البرلمان التركي سيرد على قراري مجلس النواب الأمريكي بالاعتراف بقتل الأرمن بوصفه إبادة جماعية والدعوة إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

كان مجلس النواب الأمريكي قد صوت يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح اعتبار قتل الأرمن قبل نحو عام إبادة جماعية.

وقال أردوغان إن بلاده لا تعترف بالقرار، واصفا إياه بأنه بلا قيمة بالنسبة لتركيا.

وقال أحد واضعي الوثيقة، النائب الديمقراطي آدام شيف، إن "الوقت ليس متأخرا أبدا للاعتراف بالإبادة، وهذا مناسب اليوم تماما".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذه الخطوة الرمزية من قبل النواب الأمريكي قد تتسبب بتصعيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وترفض تركيا بشدة وصف ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 خلال حقبة الدولة العثمانية بـ "الإبادة الجماعية"، مصرة على أن ضحايا تلك الأحداث ليس الأرمن وحدهم بل الأتراك أيضا.

وتدعو أنقرة المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية من المؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية المتوفرة حول الأحداث من أجل وضع تصور موضوعي تجاهها.

ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال في منطقة الأناضول التاريخية قتلوا على أيدي العثمانيين في عمليات اضطهاد وترحيل ضدهم.

وقال أحد واضعي الوثيقة، النائب الديمقراطي آدام شيف، إن "الوقت ليس متأخرا أبدا للاعتراف بالإبادة، وهذا مناسب اليوم تماما".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذه الخطوة الرمزية من قبل النواب الأمريكي قد تتسبب بتصعيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، امس الأربعاء، على خلفية قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن "الإبادة الأرمنية".

وتبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، وثيقة تنص على اعتراف الولايات المتحدة بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

إلهان عمر: لا ينبغي استخدام المساءلة كسلاح في معركة سياسية

من جهتها رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار تبناه مجلس النواب الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الدولة العثمانية.

وأصدرت عمر بيانا وضحت فيه موقفها قائلة: "أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية".

من جانبه نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية تركيا شراء مقاتلات "سو-35" الروسية، عوضا عن مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وقال أكار إن "التقارير حول نية تركيا شراء "سو-35" كاذبة".

وأضاف مخاطبا الولايات المتحدة: "نحن نعتبر طرفا في مشروع إنتاج مقاتلات "إف-35"... فاعطونا حقوقنا".

وسبق أن ذكرت صحيفة "Daily Sabah" التركية أن أنقرة تخوض مفاوضات مكثفة مع روسيا حول شراء مقاتلات "سو-35"، وأن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق حول توريد 36 طائرة من هذا النوع لتركيا.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس الماضي بعد زيارته معرض "ماكس 2019" للطيران في روسيا، عن إمكانية شراء بلاده مقاتلات روسية "سو-35" و"سو-57" حال إصرار الولايات المتحدة على وقف التعاون مع بلاده في إطار مشروع "إف-35".

وذكر رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية دميتري شوغاييف، أن الحديث عن أي مفاوضات حول عقد صفقات من هذا النوع سابق لأوانه، مؤكدا إجراء مشاورات ذات صلة بين الطرفين.

وعلقت الولايات المتحدة في 17 يوليو الماضي بعد شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية، مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلات "إف-35"، معتبرة أن موقف الأخيرة سيضر بالتعاون بين البلدين، وهددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.