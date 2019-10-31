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رقم الخبر: 267168 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: عربيات  
"إسرائيل" تشترط على الحكومة اللبنانية الجديدة العمل ضد صواريخ حزب الله

"إسرائيل" تشترط على الحكومة اللبنانية الجديدة العمل ضد صواريخ حزب الله

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها عن دخول "اسرائيل" على خط الاحداث اللبنانية، وبحسب الصحيفة فإن "إسرائيل" نقلت في الأيام الأخيرة رسالة الى القوى العظمى في العالم، مفادها انه يجب ربط أي معالجة للازمة السياسية الداخلية في لبنان بحل مشكلة مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله وايران.

هذه الرسالة تم نقلها من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية الى القوى العظمى التي تتدخل في الوضع اللبناني، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا. وتم أيضا نقل الرسالة في عدة مناسبات، بما في ذلك في الاجتماعات التي عقدها كبار المسؤولين في إدارة ترامب خلال زيارتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع (الى إسرائيل)".

وتتابع الصحيفة: يقولون في "إسرائيل" ان أي مساعدة دولية لاستقرار الوضع في لبنان يجب ان تكون مرتبطة بالتزام الحكومة اللبنانية بمنع ايران وحزب الله انشاء مشروع الصواريخ الدقيقة.

وتضيف الصحيفة: تقول "إسرائيل" ان أي دولة عظمى تريد مساعدة لبنان على تأليف حكومة جديدة واستقرار الوضع فيه، يجب عليها ان تشترط مساعدة لبنان بالتزام تلك الحكومة (الجديدة) بالعمل ضد مشروع الصواريخ الدقيقة.

كما أفاد موقع القناة 12 الاسرائيلية أن مسؤولين كبار في الكيان قالوا الاثنين: إن على "اسرائيل اشتراط أي مساعدة للبنان بمعالجة تهديد الصواريخ، وبإضعاف تأثير حزب الله".

وبحسب كلام المسؤولين الكبار فإن "الرسالة من إسرائيل إلى الدولة المعنية هي طلب اشتراط اية مساعدة اقتصادية للبنان بالعمل ضد الصواريخ الدقيقة وابعاد حزب الله عن مراكز القوة".

 
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مصدر الخبر: موقع العهد الاخباري
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