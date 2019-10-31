أكد قائد القوة البرية للجيش العميد "كيومرث حيدري" قدرات وحدة الطائرات المسيرة؛ معلنا عن تصنيع طراز جديد من طائرات "فرباد" المسيرة التي تقذف باليد وتسليمها الى الوحدات العملياتية للجيش.

وأضاف العميد حيدري في تصريح له الأربعاء، ان هذا النموذج من الطائرات المسيرة دخل مرحلة الاستخدام العملياتي بعد أن اجتاز كافة مراحل الإختبارات بنجاح .

وأشار الى أن هذه الطائرات المسيرة المحمولة باليد تستخدم في مجال اجراء الدوريات وعمليات الرصد والتفتيش، ومراقبة الحدود وكافة العمليات ذات الصلة الأخرى؛ مضيفا ان طائرات "فرباد" المسيرة تستخدم لتجهيز الوحدات الهجومية المتحركة ووحدات الاستجابة السريعة والوحدات الاستخباراتية.

وتابع: ان هذا الطراز من طائرات فرباد المسيرة مزود بنظام الطيار الآلي ومحطة أرضية محمولة؛ مبينا ان هذا النموذج من الطائرات المسيرة يتمتع بالميزات اللازمة في مجال الحرب الإلكترونية، ويستطيع تصویر الأهداف المحددة.

ولفت حيدري الى التاريخ الطويل للجيش في مجال تصنيع الطائرات المسيرة؛ مضيفا انه يتمتع اليوم بمجموعة منوعة من أنظمة الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الشبح والطائرات المسيرة القادرة على الكشف والقتال في الليل.