كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة العراقي، الاربعاء (30 تشرين الاول 2019) أن الاتحاد الآسيوي باللعبة قام بتسمية الحكم السنغافوري محمد تقي، لقيادة مباراة العراق والبحرين في الجولة الاولى من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم في 19 تشرين الثاني بالبصرة ضمن منافسات فرق المجموعة الاولى التي يتصدرها المنتخب العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "بالعودة الى الدور 16 من نهائيات أمم اسيا في الامارات 2019 فإن الحكم السنغافوري قد حامت الشكوك حول قراراته بلقاء العراق وقطر في هذا الدور في 22 كانون الثاني الماضي، عندما أغفل للعراق ركلة جزاء اجمع المحللون وحتى الخليجيين منهم كانت مستحقة لمنتخب العراق، إضافه لمنحه ركلة حرة مباشرة غير صحيحة سجل منها بسام الراوي هدف قطر الوحيد في المباراة وانتقل المنتخب القطري الى دور الثمانية".

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قد استبدل الحكم السعودي تركي محمد الخضيري، التي اشارت الانباء بانه كان من المفترض ان يقود لقاء العراق وقطر في الدور 16 بنهائيات اسيا بالامارات، بالحكم السنغافوري محمد تقي وبحسب رغبة الجانب القطري للتغيير.

ويسبق مباراة العراق والبحرين في البصرة والمقررة في 19 تشرين الثاني المقبل، لقاء العراق وايران في 14 من الشهر نفسه ولحساب الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للتصفيات، حيث تم تعيين طاقم تحكيم اردني للقاء.

ويتصدر المنتخب العراقي فرق المجموعة الثالثة في تصفيات كاس العالم جامعا 7 نقاط وبفارق الاهداف عن المنتخب البحريني الذي حل بالمركز الثاني، يليه المنتخب الايراني بالمركز الثالث بـ 6 نقاط، وهونك كونك بالمركز الرابع ومن ثم كمبوديا بالمركز الاخير بنقطة لكل فريق.