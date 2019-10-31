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رقم الخبر: 267163 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
"هيومن رايتس ووتش": العقوبات الأمريكية تهدد صحة الإيرانيين

"هيومن رايتس ووتش": العقوبات الأمريكية تهدد صحة الإيرانيين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أن الحظر الاقتصادي الأميركي على إيران يهدد صحة الايرانيين من خلال الحد من قدرة البلاد على إستيراد الأدوية.

وفي 2018 إنسحبت واشنطن من جانب واحد من الإتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي وأعادت فرض الحظر المشدد على الإقتصاد الإيراني.

وقالت سارة لي واتسون مسؤولة المنظمة للشرق الأوسط: ان التدابير المفرطة والملزمة للعقوبات الأميركية تضر بحقوق الإيرانيين في المجال الطبي بما في ذلك الحصول على أدوية حيوية".

وأضافت: "مجموعة العقوبات الأميركية حملت مصارف وشركات على وقف المعاملات التجارية المرتبطة بالمجال الإنساني في إيران ما لا يفسح المجال أمام إيرانيين أصيبوا بأمراض نادرة أو مستعصية بالحصول على أدوية أو العلاج الذي يحتاجون إليه".

ونشرت المنظمة الثلاثاء تقريرا من 47 صفحة في هذا الخصوص وصفت فيه هذه العقوبات بـ "القاسية جدا".

هذا وتنتج إيران 96% من الأدوية التي يستهلكها شعبها لكنها تستورد أكثر من نصف المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها بحسب النقابة الإيرانية لصناعة الأدوية.

وعلى إيران أن تشتري أيضا من الخارج الأدوية اللازمة للأشخاص المصابين بأمراض نادرة.

 
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