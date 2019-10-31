أعلن منظموا جائزة “جلوب سوكر” عن قائمة المدربين المرشحين للعام الحالي 2019، والتي شهدت مفاجأت كبيرة باستبعاد عدداً من المدربين.

وخلت القائمة من الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، والإسباني بيب جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي للتتويج بكافة الجوائز المحلية في إنجلترا، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام.



وتواجد في القائمة الجزائري جمال بلماضي الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.