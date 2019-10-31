ظهر أنطوني ديفيز بشكل مذهل وسجل 40 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة في 31 دقيقة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 120-91 على ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.

وحقق ديفيز رقما قياسيا في المسابقة في عدد الرميات الحرة المسجلة بعدما أحرز 26 نقطة من 27 محاولة ليساهم بشكل مؤثر في إحراز ليكرز 22 نقطة متتالية في الربع الثالث حيث أخفق جريزليز في تسجيل أي نقطة في آخر خمس دقائق و47 ثانية من هذا الربع.

وشارك ديفيز، الذي سجل سبع رميات من 17 محاولة أثناء اللعب، في المباراة رغم معاناته من إصابة في الكتف تعرض لها خلال الفوز على تشارلوت هورنتس يوم الأحد. وبدا أنه لا يشعر بالراحة خلال اللعب.

وأحرز العملاق ليبرون جيمس 23 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليحقق ليكرز فوزه الثالث على التوالي بينما أضاف أفيري برادلي 12 نقطة.