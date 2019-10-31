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رقم الخبر: 267159 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: رياضة  
انسحاب فيدرر من النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين

انسحاب فيدرر من النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين

أعلن روجر فيدرر اليوم الأربعاء انسحابه من النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين لفرق التنس في أستراليا خلال يناير كانون الأول من العام المقبل من أجل قضاء وقت أطول مع عائلته.

ويعني قرار فيدرر بالانسحاب من البطولة عدم مشاركة سويسرا في البطولة التي ستقام في الفترة من الثالث إلى 12 يناير كانون الأول المقبل وأن ستة فرق أخرى ستتأهل وفقا للتصنيف العالمي لأبرز لاعبيها.

وقال فيدرر المصنف الثالث عالميا حاليا في بيان يوم الأربعاء ”للأسف الشديد أعلن انسحابي من النسخة الافتتاحية لكأس اتحاد اللاعبين المحترفين لفرق التنس.

”بعد الكثير من المناقشات مع عائلتي وفريقي بشأن العام المقبل قررت أن قضاء أسبوعين إضافيين في المنزل سيكون مفيدا لعائلتي وأدائي للمباريات المقبلة.

”يؤلمني عدم المشاركة في البطولة الأحدث والأكثر إثارة في الموسم لكنه الشيء الصحيح الواجب فعله إذا ما أردت الاستمرار في اللعب لفترة أطول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين“.

وستقام البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، في مدن برزبين وبيرث وسيدني.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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