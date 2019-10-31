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رقم الخبر: 267156 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تصدير مايكروتوربينات غازية إيرانية إلى أوروبا
لأول مرة في ايران

تصدير مايكروتوربينات غازية إيرانية إلى أوروبا

قامت شركة معرفية ولأول مرة في إيران بإنتاج المايكروتوربينات الغازية التي تعتبر من المشاريع التقنية الوطنية و يتم تصديرها حاليا إلى عدد من الدول الأوروبية .
وافادت ارنا عن معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية أن هذه التوربينات تمكن المستهلك المنزلي إنتاج مايحتاجه من الطاقة الكهربائية والحرارة.
قال رئيس مجلس إدارة الشركة المعرفية "سيدمحمد محسني" استطاع مركز أبحاث وتنمية الشركة بإنتاج أصغر توربین غازی في إیران حیث یمکن تعبئته في علبة بحيث يمكننا إنتاج الحرارة والكهرباء في آن واحد مشيرا إلى التقنيات الحديثة نسبيا المستخدمة في إنتاجه.
وأضاف محسنی، نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء في الدول الأوروبية فإن استعمال مثل هذه التوربينات رائجة هناك وبما أن المنتج الإيراني يتطابق مع المواصفات الأوروبية وأن جودته تنافس نظيره عالميا وسعره أقل بكثير من مثيله الأوروبي ،لاقى استقبالا كبيرا مبينا انه تم تصديره إلى ألمانيا وبريطانيا وكندا .
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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