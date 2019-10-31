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رقم الخبر: 267155 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: عربيات  
الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب من الحكومة تصريف الأعمال

الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب من الحكومة تصريف الأعمال

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء قبول الرئيس ميشال عون استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قدمها أمس الثلاثاء، وطلب من الحكومة مواصلة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها "عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة.. وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب الرئيس ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكَل حكومة جديدة".
عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني علي بزي، قال إن رئيس البرلمان نبيه بري طالب بالاستعجال بتأليف الحكومة، مشيراً إلى أنه أبدى خشية من الضغوطات الدولية.
بالتوازي، أمل مجلس المطارنة الموارنة في لبنان خلال اجتماعهم الشهري أن يتلقف اللبنانيون استقالة رئيس الحكومة "بروح بناءة".
ودعا الموارنة في بيان لهم اليوم المسؤولين إلى الالتفاف حول الرئيس اللبناني للإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية والنهوض بالاقتصاد. 
الموارنة حيّوا المعتصمين وأيّدوا مطالبهم، داعين إياهم إلى "توخي الحكمة خلال تحركاتهم بحيث تغلب السمة السلمية بعيداً عن العنف"، وفق مجلس المطارنة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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