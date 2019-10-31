قالت صحيفة "حرييت" التركية، أن مجموعة من المجهولين وضعوا رأس خنزير في مكان إنشاء مسجد بمدينة "شفيلم" بولاية "شمال الراين - ستفاليا" الألمانية.

وقال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية ( DITIB) في ألمانيا، إن المجهولين وضعوا رأس الخنزير في كيس وألقوه عند مقر إنشاء أحد المساجد في مدينة شفيلم، عثر عليه العمال وأبلغوا إدارة المسجد بالواقعة.

وأعلن مديرو جمعية المسجد عن إدانتهم الشديد للاعتداء، مشيرين إلى أن المديرين المحليين، والجيران الألمان، والمسلمين الذين يعيشون بالمدينة أعربوا عن أسفهم لهذا "الاعتداء القبيح".

وأوضحوا أن أعمال تشييد المسجد تتم بشكل مشترك مع الإدارة المحلية للمدينة، لافتين إلى أن "الهدف من هذا الاعتداء هو تهديد المسلمين واستفزازهم".