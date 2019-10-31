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رقم الخبر: 267152 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: منوعات  
شاهد: حفرة تبتلع حافلة أثناء سيرها في امريكا!

شاهد: حفرة تبتلع حافلة أثناء سيرها في امريكا!

كانت حافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عندما وقع حادث غير اعتيادي لها؛ بحسب ما أظهرته الصور.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن جزءا من الطريق انهار فجأة؛ مما أدى إلى تكوّن حفرة ضخمة؛ وذلك أثناء توقّف حافلة ركاب على إشارة ضوئية في المدينة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة؛ فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلّقًا في الهواء، حسب ما أظهرته الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

وكان على متن الحافلة،وقت وقوعها في الحفرة، السائق وراكب واحد فقط، وتمكنّا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وطبقًا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية؛ فإن السلطات الأمريكية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة؛ لكن سائقها تمكّن من الخروج بسلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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