وقال الصياد إلستون لامي لامي، البالغ من العمر 42 عاما: (وقفت على ظهر التمساح لمدة 15 ثانية تقريبا ثم نبهني ابن عمي أنني أقف على تمساح، وبعد جزء من الثانية التفت التمساح وأوقعني عن ظهره)، بحسب صحيفة (ناين نيوز).

وأمسك المفترس ساق الصياد وبدأ بجره ثم قامت الضحية بضرب التمساح ثلاث مرات وهربت، لكن التمساح هاجم إلستون مرة أخرى وعض منطقة الفخذ بأنيابه، وقال الصياد: (لقد أمسكت بفكه بيدي اليمنى وضربته باليسرى أربع مرات).

لكن التمساح لم يستسلم، حيث أضاف الصياد: (رأيته يطاردني فأسرعت للنجاة، والدم يجري من ساقي اليسرى، لكن هذا لم يوقفني).

وتراوح طول التمساح من 4.5 إلى 5 أمتار، وتلقت الضحية الإسعافات الأولية في عيادة قريبة، ثم نُقلت بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في داروين، عاصمة الإقليم الشمالي.

تعتبر تماسيح المياه المالحة، أحد أكبر الحيوانات المفترسة على هذا الكوكب. يصل طول ذكور هذا النوع إلى سبعة أمتار ويمكن أن يصل وزنه إلى طنين. وتتواجد على الساحل الشرقي للهند، وفي العديد من بلدان جنوب شرق آسيا، وفي بابوا غينيا الجديدة، وفي شمال أستراليا.