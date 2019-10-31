لفتت مجموعة نادرة من كائنات السلمندر في الريف بالقرب من مدينة مكسيكو، انتباه علماء الأحياء الذين يعتقدون أنها قد تساعدهم على فهم كيفية تجدد الأطراف.

وتبين أن حيوانات السلمندر، التي يطلق عليها axolotls، المميزة بأعدادها الكبيرة في الموائل ذات الطعام الشحيح، تلجأ في كثير من الأحيان لتناول أطراف بعضها البعض من أجل الحصول على القوت.

ومن المثير للدهشة، أنه خلال بضعة أشهر تتجدد الأطراف بأكملها، بما في ذلك نمو الجلد والعظام والأنسجة العضلية وحتى النهايات العصبية.

ولوحظت عملية تجديد الأطراف لدى برمائيات أخرى، ولكن axolotls فريدة من نوعها من حيث أن الأطراف المتجددة تتمتع بحالة جيدة مثل الأطراف الأصلية.

ويقول جيمس موناغان، الأستاذ المشارك في علم الأحياء من جامعة "نورث إيسترن" بالولايات المتحدة، إن القدرة الاستثنائية ترجع إلى بعض الخصائص الفريدة في الوظيفة الخلوية لـ axolotls.

وفي حديثه مع Pys.org، أوضح جيمس بالقول: (عندما تحدث إصابة، تُطلق بعض الإشارات لدى هذا الحيوان، تخبر الخلايا القريبة من الإصابة بالانتقال من حالة الراحة إلى حالة التجدد).

وحتى الآن، حدد فريق البحث جزيئا واحدا يُعتقد أن له دور في عملية التجدد، اسمه neuregulin-1. فعند إزالة الجزيء، يبدو أن الجزيئات المحورية تفقد قدرتها على التجدد.

ويوجد لدى Axolotl أكبر جينوم متسلسل على الإطلاق، ما يعني أن هناك الكثير من الخفايا لا يفهمها البشر (حتى الآن)، حول أجسامها وجيناتها.

ويمكن أن يؤدي المزيد من الدراسة إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية للإنسان، بما في ذلك علاج أمراض شبكية العين التنكسية.

وحاول موناغان وضع جزيء neuregulin-1 في خلايا جذعية، ثم اختبار قدرتها على التجدد في عيون الخنازير، التي تشبه عيون البشر إلى حد ما.

وفشلت الخلايا الجذعية في تحقيق الاتصال وماتت، ولكن عند استخدام الخلايا نفسها في أعين Axolotl، مات عدد أقل من الخلايا، ما يشير إلى احتمال وجود جزيء آخر أو آلية تؤدي إلى تفعيل neuregulin-1.

وظل التفسير الدقيق بعيد المنال، ولكن موناغان وفريقه يسعون لتحقيق المزيد من التقدم في الدراسة.