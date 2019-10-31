مع تقلبات الطقس يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة التي تصاحبها الكحة، فبعد الشفاء التام من نزلة البرد تصاحبك لفترة الكحة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علی أهم النصائح التي تساعد في التخلص من الكحة، وذلك وفقا لموقع «healthline» الطبي.

هناك العديد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكحة دون تناول الأدوية والعلاجات المختلفة.

وأشار التقرير إلی أن تناولك لمشروب الزنجبيل المغلي يساعد بشكل كبير في تهدئة الشعب الهوائية ويخلصك من الكحة، وذلك يرجع إلی أن الزنجبيل يحتوي علی مضادات للالتهابات وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تهدئة الكحة وعلاجها علی المدی البعيد، وينصح بتحليتها بالعسل الأبيض للحصول علی الفوائد كامله.

هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة، التي تشير إلی أن عسل النحل له دور كبير في القضاء على الكحة، ولذا عليك تناول ملعقة منه في الصباح مضاف إليها عصير ليمون.

مغلي الينسون والزعتر له العديد من الفوائد التي تساعد في القضاء علی الكحة بشكل كبير، فهي أعشاب تحتوي علی مضادات الأكسدة، ينصح بتناوله للأشخاص المصابون بالتهاب الشعب الهوائية لدوره في التخلص من الفيروسات وتنقية الجسم.