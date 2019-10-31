|رقم الخبر: 267144
|تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019
|الوقت: 15:58
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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کیف تتعاملي مع مشكلة احتقان الأنف عند طفلك في بداية الشتاء؟
اقترب فصل الشتاء وخلاله يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة والإنفلونزا، وخاصة مع تقلبات الطقس، ويزداد فرص التعرض لاحتقان الأنف ويكون الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا الأمر، وأفضل النصائح لتجنب الإصابة.
هناك العديد من الأسباب التي توضح إصابة الطفل باحتقان الأنف، ومنها أنه مريض بحساسية الأنف أي لديه حساسية من بعض الأشياء كالعطور أو الأتربة، والتعرض لمكروب في الأنف يزيد من فرص التعرض للاحتقان وانسداد الانف، أو إصابة الطفل باللحمية.
وعن أعراض الإصابة باحتقان الأنف تكون في بداية الأمر يشعر الطفل بألم شديد في الوجه، ويصاحبه ألم في الأذن، وصداع شديد مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم وسعال وضيق في التنفس.
وهناك العديد من أنواع العلاج الخاصة باحتقان الأنف، تتمثل في تناول الطفل لأدوية حساسية مضادات للحساسية، مع مضادات حيوية لقتل الميكروب، ولكن إذا كان السبب في هذا الأمر وجود اللحمية، فعلى أسرة الطفل الذهاب بشكل مباشر لجراحة لإزالة اللحمية، والقضاء على هذا السبب.
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