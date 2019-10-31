هناك العديد من الأسباب التي توضح إصابة الطفل باحتقان الأنف، ومنها أنه مريض بحساسية الأنف أي لديه حساسية من بعض الأشياء كالعطور أو الأتربة، والتعرض لمكروب في الأنف يزيد من فرص التعرض للاحتقان وانسداد الانف، أو إصابة الطفل باللحمية.

وعن أعراض الإصابة باحتقان الأنف تكون في بداية الأمر يشعر الطفل بألم شديد في الوجه، ويصاحبه ألم في الأذن، وصداع شديد مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم وسعال وضيق في التنفس.

وهناك العديد من أنواع العلاج الخاصة باحتقان الأنف، تتمثل في تناول الطفل لأدوية حساسية مضادات للحساسية، مع مضادات حيوية لقتل الميكروب، ولكن إذا كان السبب في هذا الأمر وجود اللحمية، فعلى أسرة الطفل الذهاب بشكل مباشر لجراحة لإزالة اللحمية، والقضاء على هذا السبب.