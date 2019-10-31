  • الخميس ٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , أكتوبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267138 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعرف على 7 فوائد طبية لزيت الخروع

تعرف على 7 فوائد طبية لزيت الخروع

استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال لعلاج الإمساك.

وقد أكّدت دراسات حديثة فوائده الطبية العديدة، وأهمها:

تخفيف آلام التهاب المفاصل والروماتيزم بالاستخدام الموضعي،  تسهيل الإخراج والوقاية من الإمساك،  ترطيب البشرة،  علاج الجروح، يقلل زيت الخروع الالتهابات في الجسم، يخفّف من ظهور حب الشباب، يعزّز صحة فروة الرأس والشعر،  يكافح نمو الفطريات على الجلد.

محاذير. يمكن أن يحفّز زيت الخروع الولادة لذلك لا تُنصح الحوامل باستخدامه. ونظراً لأنه مسهّل قوي قد يسبب الإسهال إذا تم تناول جرعة كبيرة منه، كما قد يسبب رد فعل تحسسي لدى البعض.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8250 sec