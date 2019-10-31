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رقم الخبر: 267137 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران.. انجاز قمرين صناعيين حتى الربيع القادم

ايران.. انجاز قمرين صناعيين حتى الربيع القادم

اعلن مساعد وزير العلوم ورئيس منظمة الفضاء الايرانية انه سيتم انجاز القمرين الصناعيين «ظفر» و«بارس 1» بحلول ربيع العام 2020.

وقال «مرتضى براري»: ان الأقمار الصناعية لاغراض الاستشعار هي واحدة من أكثر الأقمار الصناعية لها دور مؤثر في اقتصاد الفضاء اليوم، ومن هذا المنطلق دخلنا هذا المضمار، ولدينا العديد من الأقمار الصناعية قيد الإنشاء.

وتابع قائلا: في ضوء الخطط التي تم اعتمادها، فسيتم حتى بداية الربيع القادم انجاز عدد من هذه الاقمار الصناعية، ومنها القمرين الصناعيين «ظفر» و«بارس 1».

واضاف رئيس منظمة الفضاء الايرانية: تبلغ دقة القمر الصناعي «ظفر» 22.5 متر، ودقة القمر الصناعي «بارس 1» أيضا 15 مترا وسيتم الانتهاء منهما بحلول ربيع العام القادم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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