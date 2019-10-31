قطف الزعفران من مزارع جهارمحال وبختیاري تبلغ مساحة مزارع الزعفران في محافظة جهار محال وبختياري (جنوب غرب ايران) في العام الجاري الايراني 200 هكتار ومن المتوقع ان ينتج 800 كيلوغرام من الزعفران من هذه المزارع. وتظهر الصور قطف زهور الزعفران من مزارع كوجان التابعة لمدينة فارسان بالمحافظة .