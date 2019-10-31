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رقم الخبر: 267136 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:07 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قطف الزعفران من مزارع جهارمحال وبختیاري

قطف الزعفران من مزارع جهارمحال وبختیاري

تبلغ مساحة مزارع الزعفران في محافظة جهار محال وبختياري (جنوب غرب ايران) في العام الجاري الايراني 200 هكتار ومن المتوقع ان ينتج 800 كيلوغرام من الزعفران من هذه المزارع. وتظهر الصور قطف زهور الزعفران من مزارع كوجان التابعة لمدينة فارسان بالمحافظة .
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
قطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاريقطف الزعفران من مزارع جهار محال وبختیاري
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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