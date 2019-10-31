أهدى مهرجان «Alter do Chão» الدولي بدورته الأولى في البرازيل، ثلاث جوائز الى افلام ايرانية.

وحصل «من أجل أمير» (براي امير) للمخرج جواد حكيمي على جائزة افضل فيلم من قسم «اسمارت فون» للمهرجان.

وفاز «فيلمرغ» للمخرج مسعود سهيلي على جائزة افضل فيلم قصير للقسم الدولي للمهرجان.

ونال «بنات الشتاء» (دختران زمستان) للمخرج بهزاد خداويسي جائزة أفضل فيلم سينمائي من المهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الحادي والعشرين من اكتوبر واستمرت حتى السابع والعشرين منه وتنافست فيه افلام سينمائية وقصيرة من مختلف انحاء العالم.