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رقم الخبر: 267133 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم إيراني وورشة عمل سينمائية في مهرجان طوكيو

فيلم إيراني وورشة عمل سينمائية في مهرجان طوكيو

في ثاني أيام مهرجان طوكيو السينمائي حل فيلم «القسم» للمخرج محسن تنابنده ضيفاً على شاشته كما تمت إقامة ورشة عمل سينمائية للمخرج الإيراني امير نادري.

حيث أفادت بعض المواقع الإخبارية إلى متابعة وسائل الإعلام وأهل الفن والسينما فيلم «القسم» خلال فعاليات المهرجان يوم 29 أكتوبر، هذا وشهد العرض حضور المسنين والإعلاميين اليابان القدماء بحفاوة لمتابعة العرض وذلك لسمعة السينما الإيرانية المحفورة في أذهانهم وتميزها اللافت.

عرض الفيلم مع ترجمة يابانية وسط أجواء متابعة هادئة، دون حضور أي من طاقم العمل على أن يحضر المخرج تنابنده خلال عرضي الفيلم القادمين كما أعلن المسؤولين.

وفي نفس الجهة تم إقامة ورشة عمل سينمائية بمدة 4 ساعات للمخرج امير نادري صاحب فيلم «العداء» (دونده) حضرها تلامذته وجرى النقاش حول أفلامه القصيرة إضافة إلى نقاشات أخرى.

كما شهد المهرجان في برامجه الأخرى حضورا لافتاً لإسم المخرج والسينمائي الإيراني الراحل عباس كيارستمي وحديث العديد من الإعلاميين الحاضرين حوله وأعماله وسيرته المشرفة عالمياً.

يذكر ان مهرجان طوكيو السينمائي يعقد في يومه الثالث تحت أصوات المطر الهاطل وسوف تستمر فعالياته حتى 5 نوفمبر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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