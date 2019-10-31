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رقم الخبر: 267132 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
الفیلم الایراني «الابن – الام» يفوز بجائزة مهرجان روما

الفیلم الایراني «الابن – الام» يفوز بجائزة مهرجان روما

حصل الفيلم السينمائي الايراني «الابن – الام» للمخرجة مهناز محمدي المرشح لنيل جائزة افضل فيلم واخراج من مهرجان روما Rome Film Fest، حصل على جائزة هيئة تحكيم المهرجان الخاصة.

وخلال مراسم اختتام المهرجان الذي اقيم في روما الايطالية استطاع الفيلم الايراني «الابن – الام» للمخرجة مهناز محمدي الحصول على جائزة هيئة التحكيم الخاصة في قسم Alice Nella Citta.

«الابن_الام» يروي قصة امرأة تعمل في مصنع على حافة التوقف فيأتيها عرض للزواج يأمن حالتها المادية بشكل جيد ولكنه يدمر عائلتها و...

وکان الفيلم الوثائقي الايراني «الابن_الأم» سجل حضوره في مهرجان تورينو السينمائي ضمن أقسام الأفلام الوثائقية والاستكشاف.

وقد تم الإعلان مؤخراً عن أسماء الأفلام الجديدة في قسمي الوثائقيات والإستكشاف (discovery) لفعاليات مهرجان تورينو السينمائي، حيث تشارك 25 عملا عالميا غير قصصي ضمن الوثائقيات، وأما في قسم الاستكشاف فتشارك فيه 37 عملا لمخرجين جدد من 35 دولة وسجل فيلم «الابن_الام» الإيراني حضوره المميز بين هذه الأعمال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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