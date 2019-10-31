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رقم الخبر: 267131 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: ثقافة وفن  
إنزال الراية السوداء من على قبة مرقد الامام الحسين (ع)

إنزال الراية السوداء من على قبة مرقد الامام الحسين (ع)

مع اطلالة هلال شهر ربيع الاول قامت كوادر العتبة الحسينية المقدسة بانزال الراية السوداء من على قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام ورفع الراية الحمراء للاعلان عن انتهاء موسم الاحزان.

واشارت ادارة العتبة الحسينية المقدسة الى ان الراية السوداء ترفع في شهري محرم الحرام وصفر الخير فقط، بينما ترفع الراية الحمراء طيلة الاشهر الاخرى.

الجدير بالذكر ان مراسيم انزال الراية السوداء ورفع الراية الحمراء تقام في ليلة الاول من شهر ربيع الاول في جميع العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق الكوثر
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