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رقم الخبر: 267130 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: ثقافة وفن  
فنانة ايرانية تفوز بجائزة الرسوم المتحركة في صربيا

فنانة ايرانية تفوز بجائزة الرسوم المتحركة في صربيا

حصلت فنانة الرسوم المتحركة الايرانية «جاله يوسفي نجاد» على جائزة مهرجان صربيا الدولي الرابع لافلام الرسوم المتحركة عن فيلمها حول الحيوانات الاليفة.

ويقام المهرجان سنويا في صربيا ويتناول افلام الرسوم المتحركة في موضوع الاطفال والحيوانات الاليفة.

وتأهل الى نهائيات المهرجان 17 فنانا ايرانيا حيث تم اعطاء جوائز لثلاثة منهم: «جاله يوسفي نجاد» و«افسون عظيمي» و«كيوان وارثي».

يذكر ان الفنانه الايرانية جاله يوسفي نجاد قد شاركت في اكثر من 40 مهرجانا محليا ودوليا وحصلت على العديد من الجوائز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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