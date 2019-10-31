ان كتاب «باقة ورد الحرية» يروي قصص من حياة الإمام الحسن المجتبى(ع)، للكاتب «عباس رمضاني»، كتبت على 48صفحة، وقامت دار نشر «تارا» بنشر ذلك الكتاب.

ويعتبر هذا الكتاب المجلد الرابع من مجموعة «14معصوما 14نورا»، التي تروي قصص الأئمة المعصومين، وتعلم القارئ حياة الصالحين، حياة الزهد والايمان والمقاومة.