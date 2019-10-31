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رقم الخبر: 267129 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار كتاب حياة الإمام الحسن المجتبى(ع)

إصدار كتاب حياة الإمام الحسن المجتبى(ع)

نشرت دار نشر «تارا» كتاباً للكاتب «عباس رمضاني» يروي قصص من حياة الإمام الحسن المجتبى بعنوان «باقة ورد الحرية».

ان كتاب «باقة ورد الحرية» يروي قصص من حياة الإمام الحسن المجتبى(ع)، للكاتب «عباس رمضاني»، كتبت على 48صفحة، وقامت دار نشر «تارا» بنشر ذلك الكتاب.

ويعتبر هذا الكتاب المجلد الرابع من مجموعة «14معصوما 14نورا»، التي تروي قصص الأئمة المعصومين، وتعلم القارئ حياة الصالحين، حياة الزهد والايمان والمقاومة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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