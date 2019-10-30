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|رقم الخبر: 267128
|تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019
|الوقت: 15:07
|الاقسام: رياضة
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للمشاركة في بطولة القارات ..
منتخب ايران بالكرة الشاطئية يتوجه غداً الجمعة الى الامارات
يغادر المنتخب الايراني بالكرة الشاطئية غداً الجمعة الى الامارات، وذلك للمشاركة في بطولة القارات للعبة والتي ستجرى هناك اعتباراً من 5/11 ولغاية التاسع منه.
وقسمت المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى كل من (الامارات – ايطاليا – اسبانيا واليابان)، اما المجموعة الثانية فضمت (روسيا – المكسيك – ايران ومصر).
هذا وضمت قائمة المنتخب الايراني الذي سيغادر الى الامارات كل من (مسلم مسيغر – مصطفى كياني – حسن عبد الهي – محمد معصومي زاده – علي مير شكاري – حميد بهزاد بور – محمد علي مختاري – مهدي شير محمدي – سعيد بيرامون – امير حسين اكبري – محمد احمد زاده وبيمان حسين).
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