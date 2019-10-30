  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267128 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 15:07 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران بالكرة الشاطئية يتوجه غداً الجمعة الى الامارات
للمشاركة في بطولة القارات ..

منتخب ايران بالكرة الشاطئية يتوجه غداً الجمعة الى الامارات

يغادر المنتخب الايراني بالكرة الشاطئية غداً الجمعة الى الامارات، وذلك للمشاركة في بطولة القارات للعبة والتي ستجرى هناك اعتباراً من 5/11 ولغاية التاسع منه.

وقسمت المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى كل من (الامارات – ايطاليا – اسبانيا واليابان)، اما المجموعة الثانية فضمت (روسيا – المكسيك – ايران ومصر).

هذا وضمت قائمة المنتخب الايراني الذي سيغادر الى الامارات كل من (مسلم مسيغر – مصطفى كياني – حسن عبد الهي – محمد معصومي زاده – علي مير شكاري – حميد بهزاد بور – محمد علي مختاري – مهدي شير محمدي – سعيد بيرامون – امير حسين اكبري – محمد احمد زاده وبيمان حسين).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 27/5461 sec