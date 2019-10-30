يغادر المنتخب الايراني بالكرة الشاطئية غداً الجمعة الى الامارات، وذلك للمشاركة في بطولة القارات للعبة والتي ستجرى هناك اعتباراً من 5/11 ولغاية التاسع منه.

وقسمت المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى كل من (الامارات – ايطاليا – اسبانيا واليابان)، اما المجموعة الثانية فضمت (روسيا – المكسيك – ايران ومصر).

هذا وضمت قائمة المنتخب الايراني الذي سيغادر الى الامارات كل من (مسلم مسيغر – مصطفى كياني – حسن عبد الهي – محمد معصومي زاده – علي مير شكاري – حميد بهزاد بور – محمد علي مختاري – مهدي شير محمدي – سعيد بيرامون – امير حسين اكبري – محمد احمد زاده وبيمان حسين).