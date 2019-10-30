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|رقم الخبر: 267126
|تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019
|الوقت: 15:07
|الاقسام: رياضة
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قالمقامة حالياً في تركيا ..
منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي
قرر منتخب العراق للشطرنج الثلاثاء، الانسحاب من لقاء نظيره الاسرائيلي، ضمن منافسات بطولة الاولمبياد العالمي.
وقال رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الامير لشفق نيوز ان (منتخبنا العراقي رفض لقاء الفريق الإسرائيلي في الجولة الأولى من بطولة الاولمبياد العالمي للشطرنج تحت 16عاماً، وليخسر بالانسحاب بنتيجة 4-0)
يشار الى ان منافسات بطولة الاولمبياد العالمي للشطرنج تقام حالياً في تركيا، بمشاركة 49 فريقاً.
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