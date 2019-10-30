قالمقامة حالياً في تركيا .. منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي قرر منتخب العراق للشطرنج الثلاثاء، الانسحاب من لقاء نظيره الاسرائيلي، ضمن منافسات بطولة الاولمبياد العالمي.