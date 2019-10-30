  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267125 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: رياضة  
سولشار يحث الثنائي البرازيلي في يونايتد على تعويض غياب بوجبا

سولشار يحث الثنائي البرازيلي في يونايتد على تعويض غياب بوجبا

حث أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الثنائي البرازيلي فريد وأندرياس بيريرا على تعويض غياب بول بوجبا المصاب وبث النشاط والإبداع في خط وسط الفريق.

ويتوقع استمرار غياب بوجبا الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا حتى ديسمبر كانون الأول بسبب مشكلة في الكاحل، وغاب اللاعب الفرنسي بالفعل عن ثماني من آخر عشر مباريات خاضها يونايتد.

وشارك بيريرا في آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز وأظهر علامات على علاقة شراكة قوية في خط الوسط مع مواطنه البرازيلي فريد وسكوت مكتوميناي في انتصار يونايتد 3-1 على نوريتش سيتي يوم الأحد.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة يوم الأربعاء (أظهر هذا الثنائي البرازيلي الكثير من الطاقة والحماس وسيلعب دورا مهما مع الفريق في الفترة المقبلة).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/3628 sec