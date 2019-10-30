حث أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الثنائي البرازيلي فريد وأندرياس بيريرا على تعويض غياب بول بوجبا المصاب وبث النشاط والإبداع في خط وسط الفريق.

ويتوقع استمرار غياب بوجبا الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا حتى ديسمبر كانون الأول بسبب مشكلة في الكاحل، وغاب اللاعب الفرنسي بالفعل عن ثماني من آخر عشر مباريات خاضها يونايتد.

وشارك بيريرا في آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز وأظهر علامات على علاقة شراكة قوية في خط الوسط مع مواطنه البرازيلي فريد وسكوت مكتوميناي في انتصار يونايتد 3-1 على نوريتش سيتي يوم الأحد.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة يوم الأربعاء (أظهر هذا الثنائي البرازيلي الكثير من الطاقة والحماس وسيلعب دورا مهما مع الفريق في الفترة المقبلة).