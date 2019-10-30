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رقم الخبر: 267124 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
بيرتنز تفجر مفاجأة بإسقاط بارتي في البطولة الختامية

بيرتنز تفجر مفاجأة بإسقاط بارتي في البطولة الختامية

فجرت الهولندية كيكي بيرتنز مفاجأة الثلاثاء وتغلبت على النجمة الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة الأولى على العالم 3 ـ 6 و6 ـ 3 و6 ـ 4، ضمن منافسات المجموعة الحمراء بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات المقامة حاليا بمدينة شينزين الصينية.

وأعلن مشاركة بيرتنز في البطولة اليوم لتحل محل اليابانية ناعومي أوساكا التي انسحبت بسبب إصابة في الكتف الأيمن، وقد استغلت اللاعبة الهولندية الفرصة بأفضل شكل ممكن بفوزها على بارتي في ثاني جولات المجموعة الحمراء.

واحتاجت بيرتنز إلى ساعتين و9 دقائق لتحقيق الانتصار الأول لها خلال 5 مباريات جمعتها مع بارتي.

وقالت بيرتنز عقب المباراة: أنا سعيدة حقا بهذه اللحظة. في البداية شعرت بأنني لا ألعب بمستوى جيد، فكنت بحاجة إلى التأقلم مع الملعب بشكل أكبر.

وأضافت اللاعبة الهولندية البالغة من العمر 27 عاما: هذه آخر بطولة في الموسم، لذلك سأحاول أن أبذل فيها كل الطاقة المتبقية لدي.

وتتصدر بيرتنز قائمة اللاعبات الأكثر تحقيقا للفوز على مستوى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات هذا الموسم، برصيد 55 انتصارا حتى الآن.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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