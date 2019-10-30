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|رقم الخبر: 267123
|تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019
|الوقت: 14:47
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع التاسع للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع التاسع للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الخميس: 31/10
سايبا – شهر خودرو 15:30
نساجي مازندران – صنعت نفت ابادان 16:30
برسبوليس – ماشين سازي تبريز 16:30
نفت مسجد سليمان - فولاد خوزستان 17:00
بارس جنوبي جم - سباهان 18:00
الجمعة: 1/11
غل غهر سيرجان – بيكان 15:15
تراكتور سازي – استقلال 18:00
ذوب آهن – شاهين بوشهر 18:00
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