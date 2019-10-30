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رقم الخبر: 267123 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع التاسع للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع التاسع للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع التاسع للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الخميس: 31/10

سايبا – شهر خودرو  15:30

نساجي مازندران – صنعت نفت ابادان  16:30

برسبوليس – ماشين سازي تبريز  16:30

نفت مسجد سليمان  - فولاد خوزستان  17:00

بارس جنوبي جم  - سباهان  18:00

الجمعة: 1/11

غل غهر سيرجان – بيكان  15:15

تراكتور سازي – استقلال  18:00

ذوب آهن – شاهين بوشهر  18:00

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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