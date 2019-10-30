  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267122 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
المصرية نوران جوهر إلى نصف نهائي مونديال السكواش

المصرية نوران جوهر إلى نصف نهائي مونديال السكواش

نجحت المصرية نوران جوهر مساء الثلاثاء، في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات، المقامة حاليا في مصر.

وتفوقت نوران على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة أشواط 3-1، بواقع 9-11، و11-8، و13-11، و12-10، في ربع نهائي البطولة.

وبذلك أصبحت نوران جوهر، اللاعبة المصرية الثانية التي تنجح في بلوغ المربع الذهبي بعد مواطنتها رنيم الوليلي.

يشار إلى أن البطولة تحظى بمشاركة 64 لاعبة، علما بأن نور الشربيني هي حاملة لقب النسخة الماضية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1097 sec