نجحت المصرية نوران جوهر مساء الثلاثاء، في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات، المقامة حاليا في مصر.

وتفوقت نوران على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة أشواط 3-1، بواقع 9-11، و11-8، و13-11، و12-10، في ربع نهائي البطولة.

وبذلك أصبحت نوران جوهر، اللاعبة المصرية الثانية التي تنجح في بلوغ المربع الذهبي بعد مواطنتها رنيم الوليلي.

يشار إلى أن البطولة تحظى بمشاركة 64 لاعبة، علما بأن نور الشربيني هي حاملة لقب النسخة الماضية.