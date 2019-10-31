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رقم الخبر: 267119 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: محليات  
تفكيك عصابة مسلحة لتهريب العملة الصعبة في شمال غرب ايران

تفكيك عصابة مسلحة لتهريب العملة الصعبة في شمال غرب ايران

اعلنت العلاقات العامة والاعلام في وزارة الامن عن تفكيك عصابة مسلحة لتهريب العملة الصعبة في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران).
وافادت العلاقات العامة لوزارة الامن بانه ومن خلال منتسبي الوزارة في محافظة اذربيجان الغربية تمكنوا خلال عملية استخباراتيه من كشف شبكة منظمة مسلحة لتهريب العملة الصعبة والقيام بعمليات غير قانونية في هذا المجال في مدن بوكان ومهاباد وارومية وطهران قبل ان توجه اليها ضربة قاصمة وتنجح في تفكيكها ووقف نشاطاتها الاجرامية عبر عمليات ذكية على عدة مراحل.
ونجحت وزارة الامن خلال هذه العملية في اعتقال 5 من العناصر الرئيسيين لتهريب العملة الصعبة بينهم مسؤول الشبكة وذلك بالتنسيق مع الجهاز القضائي كما تمت مصادرة كميات ملحوظة من العملة الصعبة والاسلحة وارقام سيارات مزورة ودولارات مزيفة وسيارات تشحن سلع مهربة .
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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