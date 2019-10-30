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رقم الخبر: 267113 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 12:43 الاقسام: دوليات  
تركيا تنفي التقارير عن نيتها شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

تركيا تنفي التقارير عن نيتها شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية تركيا شراء مقاتلات "سو-35" الروسية، عوضا عن مقاتلات "إف-35" الأمريكية.
وقال أكار إن "التقارير حول نية تركيا شراء "سو-35" كاذبة".
وأضاف مخاطبا الولايات المتحدة: "نحن نعتبر طرفا في مشروع إنتاج مقاتلات "إف-35"... فاعطونا حقوقنا".
وسبق أن ذكرت صحيفة "Daily Sabah" التركية أن أنقرة تخوض مفاوضات مكثفة مع روسيا حول شراء مقاتلات "سو-35"، وأن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق حول توريد 36 طائرة من هذا النوع لتركيا.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس الماضي بعد زيارته معرض "ماكس 2019" للطيران في روسيا، عن إمكانية شراء بلاده مقاتلات روسية "سو-35" و"سو-57" حال إصرار الولايات المتحدة على وقف التعاون مع بلاده في إطار مشروع "إف-35".
وذكر رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية دميتري شوغاييف، أن الحديث عن أي مفاوضات حول عقد صفقات من هذا النوع سابق لأوانه، مؤكدا إجراء مشاورات ذات صلة بين الطرفين.
وعلقت الولايات المتحدة في 17 يوليو الماضي بعد شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية، مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلات "إف-35"، معتبرة أن موقف الأخيرة سيضر بالتعاون بين البلدين، وهددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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