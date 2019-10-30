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رقم الخبر: 267111 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: دوليات  
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف واشنطن بإبادة الارمن

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف واشنطن بإبادة الارمن

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، على خلفية قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن "الإبادة الأرمنية".
وتبنى مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، وثيقة تنص على اعتراف الولايات المتحدة بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.
وقال أحد معدي الوثيقة، النائب الديمقراطي آدام شيف، إن "الوقت ليس متأخرا أبدا للاعتراف بالإبادة، وهذا مناسب اليوم تماما". 
وترفض تركيا بشدة وصف ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 خلال حقبة الدولة العثمانية بـ "الإبادة الجماعية"، مصرة على أن ضحايا تلك الأحداث ليس الأرمن وحدهم بل الأتراك أيضا.
وتدعو أنقرة المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية من المؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية المتوفرة حول الأحداث من أجل وضع تصور موضوعي تجاهها.
ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال في منطقة الأناضول التاريخية قتلوا على أيدي العثمانيين في عمليات اضطهاد وترحيل ضدهم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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