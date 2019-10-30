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رقم الخبر: 267108 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 13:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
منظمة الفضاء الايرانية تعمل على تطوير البنية التحتية للاقمار الصناعية

منظمة الفضاء الايرانية تعمل على تطوير البنية التحتية للاقمار الصناعية

اعلن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس منظمة الفضاء الايرانية مرتضى براري بان المنظمة تعمل على تطوير البنية التحتية للاقمار الصناعية.
وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اشار براري الى برامج المنظمة لتحقيق اهداف البلاد الفضائية وقال، ان الخطة العشرية الاولى للتنمية الفضائية امتدت من العام 2006 لغاية العام 2015 ، وتتضمن الخطة العشرية الثانية 7 فصول.
 
واضاف، ان تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد وتصنيع السفن الفضائية الحاملة للاقمار الصناعية والمنظومات المركبة، تعد من المحاور التي تم التاكيد عليها في الخطط الفضائية.
 
واوضح انه الى جانب الخطة العشرية الثانية فان لنا اهدافا في الخطة التنموية السادسة لتطوير الصناعة الفضائية قمنا بالتخطيط لها.
 
وقال براري، ان جميع المؤسسات التنفيذية في الصناعة الفضائية تتعاون مع بعضها بعضا وفقا لهذه الخطط والبرامج ونحن نسعى لوضع قمر صناعي للاستشعار عن بعد في المدار حول الارض بدقة متر واحد.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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