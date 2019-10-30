انتزع إنتر ميلان فوزًا بشق الأنفس من أنياب مستضيفه بريشيا، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ماريو ريجامونتي الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

أحرز هدفي إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو بالدقيقتين 23 و63، فيما سجل ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري هدف بريشيا الوحيد، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي سيواجه جنوى ينما تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر.