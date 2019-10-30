حقق برشلونة انتصارا عريضًا بنتيجة (5-1) أمام بلد الوليد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الليجا، على ملعب الكامب نو.

سجل أهداف برشلونة، ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 34 و75، ولينجليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77، بينما سجل هدف بلد الوليد، أوليفاس في الدقيقة 15.

وبهذا الانتصار، يستعيد برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.