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رقم الخبر: 267105 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 11:54 الاقسام: رياضة  
ميسي يُعيد برشلونة للصدارة باكتساح بلد الوليد
في الليغا الاسبانية ..

ميسي يُعيد برشلونة للصدارة باكتساح بلد الوليد

حقق برشلونة انتصارا عريضًا بنتيجة (5-1) أمام بلد الوليد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الليجا، على ملعب الكامب نو.

سجل أهداف برشلونة، ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 34 و75، ولينجليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77، بينما سجل هدف بلد الوليد، أوليفاس في الدقيقة 15.

وبهذا الانتصار، يستعيد برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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