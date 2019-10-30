تأهل بايرن ميونخ بصعوبة إلى دور الـ 16 ببطولة كأس ألمانيا، عقب فوزه على مضيفه بوخوم بنتيجة 2-1، مساء يوم الثلاثاء، في منافسات دور الـ 32 من عمر المسابقة.

تقدم بوخوم في الدقيقة 36 عن طريق ألفونسو ديفيز لاعب البايرن الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل سيرجي جنابري هدف التعادل في الدقيقة 83، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتأهل شتوتجارت إلى الدور ذاته بعد فوزه على هامبورج بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي.

تقدم شتوتجارت في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه نيكولاس جونزاليس من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل هامبورج عن طريق أرون هانت في الدقيقة 16 من ضربة جزاء أخرى.

وبعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل الغديوي حمادي هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 113.

وفي مباراة أخرى، نجح شالكه في التأهل إلى الدور ذاته، بعد الفوز على أرمينيا بيلفيلد 3-2.

تقدم شالكه في الدقيقة 16 عن طريق أليساندرو شيوف، قبل أن يضاعف زميله بينتيو رامان النتيجة في الدقيقة 26، ثم يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 72 سجل فابيان كلوز الهدف الأول لأرمينيا بيلفيلد، قبل أن يسجل زميله سيبيو سوكيكو الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفاز باير ليفركوزن على باديربورن بهدف دون رد من توقيع لوكاس ألاريو.

واقتنص كارلسروه بطاقة التأهل من أرض دارمشتات بالفوز عليه 1-0 من توقيع فيليب هوفمان.